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В Киеве за ночь ожидают еще 12 см снега, на улицы вывели спецтехнику

Понедельник, 8 февраля 2021, 23:58

В Киеве синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночь на вторник, а в городе работают колонны техники для расчистки улиц.

Источник: КГГА,, мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госадминистрация со ссылкой на синоптиков сообщает, что за ночь на 9 февраля прогнозируют усиление снегопада, а к утру выпадет 10-12 см снега.

Власти просят киевлян не пользоваться частным транспортом, а пересесть на общественный. Это поможет расчистке улиц от снега.

Прямая речь Кличко: "Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп.  Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает.

Поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

Напомним: В КГГА из-за ухудшения погоды попросили по возможности оставлять детей дома.

Украинская правда
Темы: КГГАВиталий КличкоКиевпогода


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