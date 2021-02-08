Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за ночь ожидают еще 12 см снега, на улицы вывели спецтехнику

Понедельник, 8 февраля 2021, 22:58
В Киеве за ночь ожидают еще 12 см снега, на улицы вывели спецтехнику

В Киеве синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночь на вторник, а в городе работают колонны техники для расчистки улиц.

Источник: КГГА,, мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госадминистрация со ссылкой на синоптиков сообщает, что за ночь на 9 февраля прогнозируют усиление снегопада, а к утру выпадет 10-12 см снега.

Власти просят киевлян не пользоваться частным транспортом, а пересесть на общественный. Это поможет расчистке улиц от снега.

Прямая речь Кличко: "Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп.  Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает.

Поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

Напомним: В КГГА из-за ухудшения погоды попросили по возможности оставлять детей дома.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КГГАВиталий КличкоКиевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
КГГА
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
Гибель людей перед закрытым укрытием: суд "окольцевал" браслетом чиновника КГГА
В Киеве проверили почти все укрытия: треть – непригодна
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: