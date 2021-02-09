COVID-19 в мире: 75% больных уже побороли болезнь

По состоянию на 8 февраля в мире зарегистрировано более 106 миллионов случаев коронавируса, 78 миллионов больных уже вылечились.

Источник: сайт Worldometers

Детали: Сейчас всего в мире диагностировано 106 миллионов лучаев заражения коронавирусом, 78 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 334 915 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 25 миллионов человек.

В мире за последние сутки подтверждено 286 449 новых случаев заражения коронавируса, в частности 97 580 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Великобритания и Италия. Украина сейчас на 12-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Важливо знати: В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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