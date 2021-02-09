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Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Вторник, 9 февраля 2021, 05:10
Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует в среду провести первый официальный визит в Пентагон.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны США Джо Кирби, передает The Hill

Детали: Байден как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства для обсуждения вопроса внешней и оборонной политики.

Также он проведет встречу со служащими, работающими в Пентагоне.

Что предшествовало: 22 января Сенат США утвердил на должность министра обороны генерала армии в отставке Ллойда Остина, кандидатуру которого предложил президент Джо Байден. Он стал первым афроамериканцем во главе Пентагона.

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Темы: Байден
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