Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон
Вторник, 9 февраля 2021, 06:10
Новоизбранный президент США Джо Байден планирует в среду провести первый официальный визит в Пентагон.
Источник: пресс-секретарь Министерства обороны США Джо Кирби, передает The Hill
Детали: Байден как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства для обсуждения вопроса внешней и оборонной политики.
Также он проведет встречу со служащими, работающими в Пентагоне.