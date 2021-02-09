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Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Вторник, 9 февраля 2021, 06:10

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует в среду провести первый официальный визит в Пентагон.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны США Джо Кирби, передает The Hill

Детали: Байден как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства для обсуждения вопроса внешней и оборонной политики.

Также он проведет встречу со служащими, работающими в Пентагоне.

Темы: Байден


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