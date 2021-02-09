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В Киеве 243 новых случая COVID за сутки и 1 765 выздоровлений

Вторник, 9 февраля 2021, 09:22

В Киеве за сутки 8 февраля COVID-19 диагностировали у 243 человек, госпитализированы 32 пациента, 11 больных умерли, но 1 765 человек преодолели коронавирус.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram утром 9 февраля

Детали: Больше всего случаев коронавирусного заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (44) и Деснянском (42) районах.

 

Среди новых больных: 141 женщина в возрасте от 23 до 86 лет, 92 мужчины в возрасте от 19 до 91 года, 6 девочек от 7 дней до 17 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

За все время пандемии в столице подтвердили 130 567 случаев коронавируса, умерли от осложнений 2 458 киевлян, выздоровели в целом уже 81 389 жителей столицы.

Напомним: В целом по Украине 8 февраля COVID-19 подтвердился у 2 656 человек, в больницы попали 865 больных, умерли 127 пациентов, выздоровели 8 865 человек. Киев по количеству новых случаев коронавируса переместился с 10-го места накануне на 3-е.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: КиевкоронавирусCovid-2019


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