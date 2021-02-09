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В России под видом клипа "Любэ" сняли ролик с бюджетниками в поддержку Путина

Вторник, 9 февраля 2021, 10:40

В российском Волгограде учителей, врачей и других работников бюджетной сферы сняли в ролике в поддержку президента РФ Владимира Путина, люди при этом были уверены, что снимаются в клипе группы "Любэ".

Источник: волгоградский сайт V1.ru

Прямая речь учительницы, снявшейся в ролике: "Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать".

 
Скриншот с видео 

Прямая речь участника съемок Алексея: "Нас пригласил от молодежной организации знакомый. Речь шла о шествии, в честь годовщины Победы под Сталинградом. Никаких политических мотивов не было. Когда же мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции принимали участие, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было крайне неприятно".

Детали: По словам учительницы, в райуправлении образования попросили предоставить двух человек для патриотической акции. А на месте организаторы сообщили руководителям, что будут снимать патриотический клип группы "Любэ".

В городской администрации Волгограда изданию заявили, что "структурные подразделения проинформировали сотрудников и воспитанников о возможности участия в мероприятии". 

Также в съемках активное участие приняли диспетчеры скорой помощи в компании с главным врачом и депутатом Волгоградской городской думы Олегом Ярыгиным. 

Позже в Instagram он написал, что "в таком знаковом для каждого волгоградца месте множество людей единодушно выразили поддержку президенту Владимиру Путину".

В клипе также показали кадры из Волгоградского государственного технического университета, спорткомплекса "Зенит" и металлургического завода "Красный Октябрь".

В университете сообщили, что студенты и руководство вуза "не подозревали, для чего их снимают в аудитории".

 В "Зените" и "Красном Октябре" заявили, что съемки у них не проводили, а кадры для ролика взяли либо из архива, либо из открытых источников.

Темы: РосcияПутинпропаганда


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