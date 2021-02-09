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Украинец хотел передать России секретные данные о военных разработках

Вторник, 9 февраля 2021, 10:31
Украинец хотел передать России секретные данные о военных разработках
Фото с сайта ОГП

Правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который собирал и готовился передать секретные данные о военных разработках.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Предупреждена передача ФСБ Российской Федерации материалов, составляющих государственную тайну в сфере обороны, гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене".

Детали: По данным следствия, ФСБ завербовала жителя Николаева. Он получил задание собрать закрытую информацию о новой военной технике и программе разработок использования беспилотных летательных аппаратов.

Завербованный гражданин в январе-феврале договорился с руководителем одного из научных институтов Харькова, который занимается разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины, что тот за 10 тысяч долларов передаст ему тайную программу разработки приборов для поражения беспилотников.

Злоумышленника задержали 7 февраля во время получения имитированных секретных материалов и передачи аванса за них – 500 долларов.

Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораРосcиягосизмена
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