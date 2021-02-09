Семочко в деле против журналистов наказал невинного человека

Бывший разведчик Сергей Семочко и его адвокаты вписали в иск против журналистов постороннего человека – риелтора, которая имеет такое же имя и фамилию, как журналистка Валерия Куценко.

Источник: Bihus.Info

Детали: За год ни один из судей, которые слушали дело, этого не заметил, а случайному человеку арестовали счета и испортили репутацию, отмечает редакция.

В 2018 году Bihus.Info опубликовали расследование о Сергее Семочко, бывшем руководителе экономической контрразведки СБУ, а на момент публикации – первого заместителя главы Службы внешней разведки. Представители фарм-бизнеса рассказали, как СБУ давила на импортеров лекарств, требовала откаты с тендеров, вмешивалась в госзакупки и как после такого вмешательства со стороны ведомства Семочко произошла нехватка препаратов для диализа, которую некоторые пациенты не пережили.

Кроме того, журналисты рассказали об элитной недвижимости, оформленной на жену Семочко и ее дочь, и о "слитых" в сеть российских паспортах, реальность которых подтверждала российская налоговая.

После эфира Семочко подал в суд с требованием опровергнуть информацию о его причастности к диализному скандалу, о недвижимости жены и ее дочери и их возможном двойном гражданстве.

Сначала иск в Голосеевском суде попал к судье Александре Колдиной, но уже через полгода Семочко подал параллельный иск, который путем ряда процессуальных манипуляций позволил сменить судью.

Закон запрещает подавать одинаковые иски – по тем же обстоятельствам и к тем же людям. Во второй вариант добавили еще одного ответчика, автора заметки о расследовании Bihus.Info на новостном сайте. Так иск стал формально "другим" – и адвокаты добились того, чтобы в суде слушали именно это дело, теперь уже у судьи Николая Шкирая.

Автора новости зовут Валерия Куценко, однако женщин с таким именем оказалось несколько – и в иск вписали тезку журналистки, киевского риелтора Валерию Куценко.

За все время слушаний в суде она ни разу не явилась на заседание, потому что даже не знала, что у нее есть какой-то суд. Повестки отправляли на старый адрес, где она уже не жила.

Летом судья Шкирай уволился и дело передали судье Юрию Мазуру. Тот не стал слушать его сначала, а сразу удовлетворил иск, признал недостоверными и обязал журналистов опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него. А вместе с тем обязал риелтора Валерию Куценко опровергнуть новость, которую она не писала, в издании, где она не работает. Хотя суд обязан убедиться в личности ответчика по делу.

После этого, даже не дожидаясь, пока стороны ознакомятся с решением и реализуют свое право на его обжалование, Мазур выдал исполнительный лист.

Это позволило Семочко через частного исполнителя заблокировать счета всем ответчикам, в том числе и Куценко. Только после этого она узнала, что "проиграла суд".

Сейчас дело рассматривается в апелляции. На этом этапе в суде впервые выяснили личность Куценко и представитель Семочко Екатерина Смирнова заявила, что истец отзывает свои исковые требования к Куценко. Кроме того ей сняли арест со счетов.

Но адвокат Куценко отметил, что этого мало: Куценко – предприниматель, ее репутация пострадала, и эту репутацию нельзя восстановить просто отозвав требование, желательно официально закрепить, что суд привлек ее в качестве ответчика ошибочно.

Смирнова признавать себя виновной в ошибке и нанесении вреда Куценко не захотела, заявив, что не она устанавливала личность ответчика – хотя она подавала иск от имени Семочко.

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