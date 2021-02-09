Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Семочко в деле против журналистов наказал невинного человека

Вторник, 9 февраля 2021, 10:50
Семочко в деле против журналистов наказал невинного человека

Бывший разведчик Сергей Семочко и его адвокаты вписали в иск против журналистов постороннего человека – риелтора, которая имеет такое же имя и фамилию, как журналистка Валерия Куценко.

Источник: Bihus.Info

Детали: За год ни один из судей, которые слушали дело, этого не заметил, а случайному человеку арестовали счета и испортили репутацию, отмечает редакция.

В 2018 году Bihus.Info опубликовали расследование о Сергее Семочко, бывшем руководителе экономической контрразведки СБУ, а на момент публикации – первого заместителя главы Службы внешней разведки. Представители фарм-бизнеса рассказали, как СБУ давила на импортеров лекарств, требовала откаты с тендеров, вмешивалась в госзакупки и как после такого вмешательства со стороны ведомства Семочко произошла нехватка препаратов для диализа, которую некоторые пациенты не пережили.

Кроме того, журналисты рассказали об элитной недвижимости, оформленной на жену Семочко и ее дочь, и о "слитых" в сеть российских паспортах, реальность которых подтверждала российская налоговая.

После эфира Семочко подал в суд с требованием опровергнуть информацию о его причастности к диализному скандалу, о недвижимости жены и ее дочери и их возможном двойном гражданстве.

Сначала иск в Голосеевском суде попал к судье Александре Колдиной, но уже через полгода Семочко подал параллельный иск, который путем ряда процессуальных манипуляций позволил сменить судью.

Закон запрещает подавать одинаковые иски – по тем же обстоятельствам и к тем же людям. Во второй вариант добавили еще одного ответчика, автора заметки о расследовании Bihus.Info на новостном сайте. Так иск стал формально "другим" – и адвокаты добились того, чтобы в суде слушали именно это дело, теперь уже у судьи Николая Шкирая.

Автора новости зовут Валерия Куценко, однако женщин с таким именем оказалось несколько – и в иск вписали тезку журналистки, киевского риелтора Валерию Куценко.

За все время слушаний в суде она ни разу не явилась на заседание, потому что даже не знала, что у нее есть какой-то суд. Повестки отправляли на старый адрес, где она уже не жила.

Летом судья Шкирай уволился и дело передали судье Юрию Мазуру. Тот не стал слушать его сначала, а сразу удовлетворил иск, признал недостоверными и обязал журналистов опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него. А вместе с тем обязал риелтора Валерию Куценко опровергнуть новость, которую она не писала, в издании, где она не работает. Хотя суд обязан убедиться в личности ответчика по делу.

После этого, даже не дожидаясь, пока стороны ознакомятся с решением и реализуют свое право на его обжалование, Мазур выдал исполнительный лист.

Это позволило Семочко через частного исполнителя заблокировать счета всем ответчикам, в том числе и Куценко. Только после этого она узнала, что "проиграла суд".

Сейчас дело рассматривается в апелляции. На этом этапе в суде впервые выяснили личность Куценко и представитель Семочко Екатерина Смирнова заявила, что истец отзывает свои исковые требования к Куценко. Кроме того ей сняли арест со счетов.

Но адвокат Куценко отметил, что этого мало: Куценко – предприниматель, ее репутация пострадала, и эту репутацию нельзя восстановить просто отозвав требование, желательно официально закрепить, что суд привлек ее в качестве ответчика ошибочно.

Смирнова признавать себя виновной в ошибке и нанесении вреда Куценко не захотела, заявив, что не она устанавливала личность ответчика – хотя она подавала иск от имени Семочко.

Предыстория:

  • Журналисты Bihus.info обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии тогда первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Они утверждали, что его семья владеет тремя домами почти на $8 млн, а родственники имеют российские паспорта. По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсировали" между Киевом и аннексирована Крымом. 
  • Информацию о российском гражданстве жены и дочери Семочко подтвердили в контрразведке, НАБУ открыло дело по статье "незаконное обогащение", а СБУ – по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домов под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
  • После огласки тогдашний президент Петр Порошенко уволил Семочко с должности.
  • 10 сентября суд удовлетворил иск Сергея Семочко и обязал журналистов, что рассказали о российское гражданство и многочисленное имущество семьи, опровергнуть эту информацию.
  • В ноябре на основании письма суда частный исполнитель, не дожидаясь апелляции, арестовал счета "24 канала", ведущему программы "Bihus.Info"  Денису Бигусу и журналистке Лесе Ивановой.

УП, исправлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: СемочкоСМИсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Семочко
Возвращение Семочко: Служба внешней разведки ждет разъяснений от ОАСК
ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки – СМИ
Верховный суд отказался восстановить Семочко в должности – разведка
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: