Циклоны Tristan и Ulf принесут в Украину мокрый снег – синоптик
В ближайшие дни циклоны Tristan и Ulf принесут в большинство областей Украины снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны – снег с дождем.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Южный сериал с горячими героями-циклонами продолжается! 10 февраля в Украину несется следующий из серии южных циклонов. Наш Tristan, который вчера сыпал и лил, веселился, как на корпоративе, постепенно смещается в восточном направлении.
А очередной Ulf, лихо закрутив усы, готовится в среду прыгнуть в Украину. 10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины".
Детали: 10 февраля ночью и днем на Западе и Севере небольшой снег, в Центре и на Востоке ночью без существенных осадков, днем – дождь со снегом, на юге страны преимущественно без осадков.
В северной части и большинстве западных областей ночью -5-10, днем -3-9 градусов. А на юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла, в центральных областях и на востоке Украины ночью до 4 мороза, днем до 4 тепла. В южной части +4+8 градусов, в Крыму до +12 градусов.
На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывистый.
В Киеве 10 февраля утром снег, ночью до -11, днем -4-6 градусов.
11-12 февраля в Украину придет еще один циклон и потепление.
С 14 февраля, по прогнозу Диденко, осадки ослабеют, а морозы серьезно усилятся.