Циклоны Tristan и Ulf принесут в Украину мокрый снег – синоптик

В ближайшие дни циклоны Tristan и Ulf принесут в большинство областей Украины снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны – снег с дождем.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Южный сериал с горячими героями-циклонами продолжается! 10 февраля в Украину несется следующий из серии южных циклонов. Наш Tristan, который вчера сыпал и лил, веселился, как на корпоративе, постепенно смещается в восточном направлении.

А очередной Ulf, лихо закрутив усы, готовится в среду прыгнуть в Украину. 10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины".

Детали: 10 февраля ночью и днем ​​на Западе и Севере небольшой снег, в Центре и на Востоке ночью без существенных осадков, днем ​​– дождь со снегом, на юге страны преимущественно без осадков.

В северной части и большинстве западных областей ночью -5-10, днем ​​-3-9 градусов. А на юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла, в центральных областях и на востоке Украины ночью до 4 мороза, днем ​​до 4 тепла. В южной части +4+8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывистый.

В Киеве 10 февраля утром снег, ночью до -11, днем ​​-4-6 градусов.

11-12 февраля в Украину придет еще один циклон и потепление.

С 14 февраля, по прогнозу Диденко, осадки ослабеют, а морозы серьезно усилятся.