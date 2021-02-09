"Не преступники": Шкарлет прокомментировал Новинского и Портнова в академии Кивалова

Министр образования Сергей Шкарлет заявил: нет причин, чтобы нардеп "Опоблока" Вадим Новинский и бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича - Андрей Портнов - не входили в наблюдательный совет Одесской юридической академии.

Источник: Шкарлет во время Всеукраинского форума "Украина 30"

Прямая речь Шкарлета: "Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и по представлению исключительно учреждения высшего образования формируется приказ на формирование наблюдательного совета. Скажите, это фамилия Портнова, Новинского, еще кого-то - они осуждены, преступники, или они не имеют права? Они имеют какие-то вещи такие... запрещенные законом быть в наблюдательном совете?

Одесская юракадемия как самостоятельное автономное учреждение высшего образования подала документы об утверждении кого-угодно. Если это преступник, если он определенным образом не может находиться в составе наблюдательного совета, тогда министерство, конечно, его не согласует".

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