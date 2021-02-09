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Боррель готов предложить новые санкции против РФ после провального визита в Москву

Вторник, 9 февраля 2021, 15:49
Боррель готов предложить новые санкции против РФ после провального визита в Москву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отчитываясь о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента во вторник, заявил, что может предложить Евросоюзу новые санкции против России в связи с ситуацией с правами человека.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В своем выступлении Боррель жестко критиковал Россию, заявив, что она не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, а также обвинил Москву в нежелании вести диалог о правах человека.

"Во время моего общения (с Лавровым) стало четко понятно, что с российской стороны нет намерения вести конструктивные дискуссии, когда они касаются прав человека и политических свобод", - заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС находится "на перекрестке отношений с Россией" и что вопрос взаимоотношений с Москвой будет обсуждаться на совете министров иностранных дел ЕС в феврале, а также на Европейском совете в марте.

"Страны-члены решат, какими будут следующие шаги, но да, они могут включать санкции. И я выдвину конкретные предложения, пользуясь правом инициативы, как верховный представитель ЕС", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС должен предпринять решительные действия против дезинформации, кибератак и других возможных гибридных вызовов.

В то же время Боррель сказал, что несмотря на все трудности, важно "сохранить пространство для официального общения, которое в наших интересах".

"Россия остается нашим самым большим соседом. Мы должны найти способ избегать постоянных конфронтаций", - сказал Боррель.

Он добавил, что правительство России становится все более авторитарным и не проявляет терпимости к демократическому верховенству права. "Нынешняя структура власти в России, которая объединяет корыстные экономические интересы, военный и политический контроль, не оставляет возможностей для демократического верховенства права", - отметил глава дипломатии ЕС.

Темы: РосcияЕвропасанкции
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