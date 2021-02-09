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Судилище на журналистками в Беларуси: в освобождении на поруки отказано

Вторник, 9 февраля 2021, 16:50
TUT.by

Суд в столице Беларуси Минске, который 9 февраля начал рассмотрение уголовного дела против корреспондента Екатерины Андреевой и оператора Дарьи Чульцовой, отказался освободить их под обязательство коллег.

Источник: "Радыё Свобода"

Детали: Журналисток обвиняют в "организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок". Им грозит до трех лет лишения свободы.

Ходатайство об изменении меры пресечения для обвиняемых под личное поручительство коллег подал адвокат Сергей Зикрацкий. Был объявлен перерыв, после которого судья заявил, что ходатайство об освобождении отклоняет.

Журналисты, которым удалось попасть на судебный процесс, сообщили из зала суда, что к слушанию были допущены в основном родственники и представители официальных СМИ. Остальные люди остались у дверей.

Подсудимые подтвердили, что работают на телеканале "Белсат" и выполняли редакционное задание в день задержания 15 ноября.

Журналисток также обвиняют в том, что стрим якобы привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта: 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных. Общую сумму ущерба "Минсктранс" оценил в более чем 11 000 рублей (примерно 143 750 гривен в пересчете).

Чульцова отказалась давать показания, поэтому на суде были зачитаны отрывки дела.

"Я никого не призывала, а не организовывала, а не склоняла к действию. В материалах дела нет доказательств незаконных действий, нет объяснений, что такое деструктивные каналы Telegram и кто определял их деструктивность. Я не выкрикивала никаких лозунгов, не выходила на проезжую часть", - цитировал показания журналистки судья.

Кроме того, Чульцова объяснила, что согласие возместить убытки "Минсктранс" не является признанием вины.

Почему это важно: В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко, фальсифицировавшего виобры президента в стране. Среди тысяч задержанных и объявленных в розыск за это время оказывались журналисты, художники, спортсмены. Режим Лукашенко судит по надуманным обвинениям и бросает за решетку и иностранных граждан и несовершеннолетних.

Предыстория:

  • Журналисток арестовали 15 ноября 2020 за стрим, во время которого Екатерина Андреева как журналистка телеканала "Белсат" показывала разгон митинга памяти Романа Бандаренко и уничтожение силами безопасности народного мемориала на "Площади перемен".
  • Журналистки вели стрим из квартиры на 14-м этаже дома на улице Смарговского тракта, куда их пригласили хозяева. После завершения митинга спецназовцы с оружием разбили двери в квартиру и схватили девушек.
  • 20 ноября их обвинили в активном участии и проведении "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, что привело к нарушению работы общественного транспорта".
  • Журналистки своей вины не признали. Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были признаны политическими заключенными через четыре дня после предъявления им обвинений.

Темы: БеларусьСМИправа человека


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