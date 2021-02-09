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"Паломница"-Марченко о чистилище "Миротворца": "Господь с нами"

Вторник, 9 февраля 2021, 17:02

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что вынуждена изменить номер телефона после того как попала в чистилище сайта "Миротворец", где опубликовали ее личные данные.

Источник: Instagram-страница жены Виктора Медведчука

Прямая речь: "Никого никогда этим нельзя было запугать. Что невозможно для человека, возможно для Бога. Если я с Богом, то кто против меня - бедные, несчастные эти вот люди?".

Подпись Марченко под видео в соцсети: "Единственное, что могу сказать всем "миротворцам" : не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать. Господь с нами".

Детали: При этом в следующем видео она заявила, что вынуждена изменить свой личный номер.

 

Марченко заявила, что "всю свою месть она вручает в руки Господа", а он уже решит судьбу ее недругов.

Что было раньше: Накануне сайт "Миротворец" внес данные Марченко в свою базу.

Жена Медведчука попала туда из-за "финансирования террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

Справка: Сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.

Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

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Украинская правда
Темы: МедведчукРосcия


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