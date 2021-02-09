Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Паломница" Марченко о чистилище "Миротворца": Господь с нами

Вторник, 9 февраля 2021, 16:02
Паломница Марченко о чистилище Миротворца: Господь с нами

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что вынуждена изменить номер телефона после того как попала в чистилище сайта "Миротворец", где опубликовали ее личные данные.

Источник: Instagram-страница жены Виктора Медведчука

Прямая речь: "Никого никогда этим нельзя было запугать. Что невозможно для человека, возможно для Бога. Если я с Богом, то кто против меня - бедные, несчастные эти вот люди?".

Подпись Марченко под видео в соцсети: "Единственное, что могу сказать всем "миротворцам" : не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать. Господь с нами".

Детали: При этом в следующем видео она заявила, что вынуждена изменить свой личный номер.

 

Марченко заявила, что "всю свою месть она вручает в руки Господа", а он уже решит судьбу ее недругов.

Что было раньше: Накануне сайт "Миротворец" внес данные Марченко в свою базу.

Жена Медведчука попала туда из-за "финансирования террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

Справка: Сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.

Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Узнать больше: Паломница на BMW Марченко сняла себя в кино про московский патриархат

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: