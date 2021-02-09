Минздрав готовит новый "светофор зон" для карантина
Министерство здравоохранения готовит новое распределение зон эпидемиологической опасности в Украине.
Источник: Укринформ, который цитирует главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко с пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"
Прямая речь: "Сейчас мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине февраля, может, в конце февраля.
Они будут разделены опять же на несколько зон, три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется, и где нужно принимать сразу дополнительных мер".
Детали: По словам Ляшко, новые уровни епидопасности будут касаться не карантина, а "будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнеса или иным о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе".
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Предыстория:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок. Он отметил, что условия карантина могут меняться, в частности может происходить смягчения и переход к адаптивной формы карантина.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вводить жесткие карантинные ограничения до "апреля-мая" нет нужно.