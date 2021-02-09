Минздрав готовит новый "светофор зон" для карантина

Министерство здравоохранения готовит новое распределение зон эпидемиологической опасности в Украине.

Источник: Укринформ, который цитирует главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко с пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

Прямая речь: "Сейчас мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине февраля, может, в конце февраля.

Они будут разделены опять же на несколько зон, три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется, и где нужно принимать сразу дополнительных мер".

Детали: По словам Ляшко, новые уровни епидопасности будут касаться не карантина, а "будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнеса или иным о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе".

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