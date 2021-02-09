Кандидат в спецбатальон Нацгвардии скрыл российское гражданство – контрразведка

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила скрытое гражданство России у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии, который регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители установили, что киевлянин, который до 2016 года проживал в оккупированном Россией Крыма, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинском силовой структуры, он скрыл информацию о наличии российского паспорта.

По данным военной контрразведки, российское гражданство он получил в 2019 году на территории оккупированного полуострова. Теперь его проверяют на причастность к спецслужбам России.

Напомним: Контразведка узнала, что Харьковский пограничник в прошлом участвовал в НЗФ боевиков.