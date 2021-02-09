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Кандидат в спецбатальон Нацгвардии скрыл российское гражданство – контрразведка

Вторник, 9 февраля 2021, 16:32
Кандидат в спецбатальон Нацгвардии скрыл российское гражданство – контрразведка

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила скрытое гражданство России у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии, который регулярно привлекается к выполнению задач в районе проведения ООС.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители установили, что киевлянин, который до 2016 года проживал в оккупированном Россией Крыма, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы.  При этом, при подаче соответствующих документов в украинском силовой структуры, он скрыл информацию о наличии российского паспорта.

По данным военной контрразведки, российское гражданство он получил в 2019 году на территории оккупированного полуострова.  Теперь его проверяют на причастность к спецслужбам России.

Напомним: Контразведка узнала, что Харьковский пограничник в прошлом участвовал в НЗФ боевиков.

Украинская правда
Темы: СБУНацгвардияробота
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