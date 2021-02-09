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На Донбассе враг прицельно открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия

Вторник, 9 февраля 2021, 17:54

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе враг дважды нарушил "режим тишины".

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Дословно: "С начала текущих суток 9 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня... На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет".

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", вблизи населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Также сообщается, что с начала суток саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасстерроризм


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