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Украина хочет получить ПДЧ вместе с Грузией – Шмыгаль

Вторник, 9 февраля 2021, 18:11
Украина хочет получить ПДЧ вместе с Грузией – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить план действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией.

Об этом он заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нашей краткосрочной стратегией является получение ПДЧ. Мы хотим не отставать от Грузии и в идеале получить ПДЧ вместе с Грузией", - заявил премьер-министр Украины.

Он подчеркнул, что встреча в штаб-квартире НАТО является "хорошим сигналом", который дает нам "хорошую надежду".

Шмыгаль подчеркнул, что членство в НАТО является важным приоритетом Украины и напомнил, что намерение присоединиться к Альянсу прописано в Конституции.

"Мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, продолжаем переход на стандарты НАТО, проводим совместные учения... У нас есть много наработок, которые дают надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, которая позволит нам стать полноправным членом НАТО", - отметил премьер-министр.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

Как сообщалось, саммит НАТО в  2021 году рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе - вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОШмыгаль
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