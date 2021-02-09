Украина хочет получить ПДЧ вместе с Грузией – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина хотела бы получить План действий по членству в НАТО вместе с Грузией.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "На сегодня, конечно, нашей краткосрочной стратегией является получение Плана действий относительно членства. Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем. Считаю, что наша встреча является достаточно позитивным и важным символическим сигналом и также дает нам хороший заряд, хорошую надежду.

Мы приняли целый ряд законопроектов, мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, мы продолжаем переход на стандарты НАТО, мы проводим совместные учения, мы участвуем вместе с НАТО в совместных международных операциях, и у нас действительно очень много есть наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение нашего домашнего задания.

Как говорил господин генеральный секретарь, соответствие стандартам НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, когда мы получим возможность стать полноправным членом ".

Напомним: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.