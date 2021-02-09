Ряд учебных программ подконтрольного группировке "ДНР" Донецкого национального технического университета аккредитовали в России.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на "Министерство образования и науки ДНР"

Детали: Информация о получении аккредитации также размещена на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Аккредитацию получили более 10 групп специальностей.

В ДонНТУ уточнили, что вуз прошел первый из трех этапов российской аккредитации.

Там рассказали, что в первом полугодии планируется завершение второго этапа, в ходе которого предполагается аккредитовать еще восемь укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, в октябре — третьего — по семи укрупненным группам.

По словам представителя ДонНТУ, после подтверждения содержания и качества образования донецким выпускникам выдаются документы, которые вносятся в федеральный реестр дипломов РФ.

Этот вуз стал пятым по счету, получившим свидетельство об аккредитации в Рособрнадзоре РФ. До него российская аккредитация была выдана подконтрольным "ДНР" Донецкому национальному университету, Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, а также Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

В Покровске пока базируется Донецкий национальный технический университет, который был вынужден покинуть Донецк после захвата города боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе отвечает украинским стандартам.