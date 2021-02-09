Новости 9 февраля: свежие президентские рейтинги, иск Коломойского против США

Социологи смоделировали 2 тур выборов президента между Разумковым и Зеленским, Коломойский подает иск против США на $23 млн, — актуальные новости 9 февраля.

О президентских рейтингах

Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, вместе с тем отрыв от его ближайших соперников сокращается.

При этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президента Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.

По результатам опроса социологической группы "Центр Разумкова", украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому, а меньше всего - министру МВД Арсену Авакову.

Помимо этого, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" имеют наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об иске Коломойского против США

Американские компании, контролируемые Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, подают иск против США - они требуют возместить $ 23 млн в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

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