Дождь, снег и до 20° мороза в Украине до конца недели

В Украине 10 февраля почти на всей территории Украины ожидается снег, в некоторых регионах с дождем, а в последующие дни похолодает.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 10 февраля в западных, северных и центральных областях снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем ​​с дождем; в южных, восточных областях и в Крыму ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой, местами умеренный дождь.

В центральных областях местами гололед, в центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке - юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-8 ° мороза, в северной части 5-10 °, на северо-востоке до 15 ° мороза, в южной части 0-5 ° тепла; днем 2-7 ° мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0-5 ° тепла, в южных областях 6-11 ° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 10-15 ° тепла.

В Киеве и Киевской области 10 февраля ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью в столице 7-9 °, днем ​​3-5 ° мороза; по области ночью 5-10 ° мороза, днем ​​2-7 ° мороза.

В течение 11-12 февраля в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются сложные погодные условия: временами снег и мокрый снег (11 февраля на Закарпатье, днем ​​и в центральных областях преимущественно дождь), 11 февраля в западных, днем ​​и в северных областях значительные осадки, в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег, ночью 12 февраля в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами значительный снег, в южной части 11 февраля, в восточных областях 11 февраля и ночью 12 февраля без существенных осадков.

11 февраля в центральных, северных областях и на Прикарпатье налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны гололедица. Ветер 11 февраля преимущественно юго-восточный, 12 февраля юго-восточный, 7-12 м/с, 11 февраля в западной части, 12 февраля в Украине порывы 15-20 м/с, метели.

Температура 11 февраля в северных, Ривненской и Волынской областях ночью 8-13 ° мороза, днем ​​2-7 ° мороза; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​3-8° тепла, на юге 9-14 ° тепла; на остальной территории ночью 3-8 ° мороза, днем ​​0-5 ° тепла; 12 февраля в течение суток в западных, Житомирской и Винницкой областях 9-14 ° мороза, в Карпатах 15-20 ° мороза, в юго-восточных и Харьковской областях 1-6° тепла, на остальной территории 6-11 ° мороза.

В столичном регионе 11-12 февраля сложные погодные условия: временами снег и мокрый снег, днем ​​11 февраля и ночью 12 февраля значительный. На дорогах гололедица, днем ​​11 февраля местами налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 12 февраля порывы 15-20 м/с; метели. Температура 11 февраля ночью 8-13 °, днем ​​2-7 ° мороза; 12 февраля в течение суток 6-11 ° мороза.

Уже 13 февраля синоптики обещают без существенных осадков в Украине, только в северных и большинстве центральных областей днем ​​небольшой снег. Также 14 февраля без существенных осадков, только ночью в Карпатах, днем ​​в северных и западных областях небольшой снег.

Температура ночью 10-16 ° (на северо-востоке страны до 20 ° мороза), днем ​​7-13 ° мороза, в южных и восточных областях ночью 4-10 °, днем ​​1-7 ° мороза.

В Киеве 13-14 февраля небольшой снег. Температура ночью 11-16 °, днем ​​8-13 ° мороза.