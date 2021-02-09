Секретариат Национального союза журналистов сообщил, что обеспокоен критикой в ​​его адрес через трактовку событий, связанных с применением санкций и прекращением вещания трех телеканалов.

Источник: заявление НСЖУ

Дословно: "Применение инструмента санкций СНБО и прекращение работы медиа должны основываться на публичных доказательствах и происходить с соблюдением определенных законом процедур.

НСЖУ не защищает редакционной политики никаких медиа, в том числе и "телеканалов Медведчука", а выступает за соблюдение гарантированных законом прав украинских СМИ и украинских журналистов, поэтому выражает обеспокоенность внесудебным применением ограничительных мер.

Независимые, неподцензурные медиа, свобода слова, свобода самовыражения - отличительная черта каждого демократического государства. Призываем власти уважать эту свободу, заботясь о надежной защите информационного пространства Украины".

Что было раньше: Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова".

Предыстория:

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканаловкума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение. Трансляцию каналов Медведчука начали прекращать.

Также 29 января были наложены санкции на самолеты Медведчука и Козака, которые летали в Россию.

Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.

В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

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