Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За неделю на востоке Украины обезвредили более 600 мин и снарядов

Понедельник, 1 марта 2021, 00:34

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГосЧС Украины) за прошедшую неделю обезвредили 630 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях.

Источник: штаб ООС

Детали: За прошедшую неделю пиротехнические расчеты ГосЧС обследовали почти 26 гектаров территории и обезвредили 574 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки было обследовано еще почти 4 га и выявлено 56 снарядов.

Всего с начала проведения ООС украинские спасатели обследовали 9179 га территории и 23 га акватории. Всего уже уничтожено 66135 взрывоопасных предметов.

Темы: Донбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Луценко будет вести политическое шоу на канале Порошенко

"Динамо" увеличивает отрыв от "Шахтера", выиграв во Львове

Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной

На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка

Грузинский "Велюр": СМИ пишут о праздничном ужине "Мечты" после ареста Мелии

фотоВ сторону Крыма запустили украинский флаг с посланиями

Все новости...
Донбасс
Боевики в Донбассе блокируют почти все КПВВ - штаб ООС
В штабе ООС обострение на Донбассе связывают с ротацией оккупационных войск РФ
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Последние новости
02:20
ВидеоВпервые после инаугурации Байдена экс-президент Трамп вышел на публику
01:05
Украина 8-я в Европе по количеству новых случаев и уровню смертности от COVID-19
00:34
За неделю на востоке Украины обезвредили более 600 мин и снарядов
23:19
Луценко будет вести политическое шоу на канале Порошенко
22:46
Новости экономики: Вероятность возврата средств ПриватБанка, рейтинг Fitch
22:03
Литва может помочь Украине с доказательствами для санкций ЕС – министр
21:32
"Динамо" увеличивает отрыв от "Шахтера", выиграв во Львове
20:51
Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной
20:30
Кризис в Армении: у Пашиняна заговорили об импичменте президенту
20:12
На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка
Все новости...