За неделю на востоке Украины обезвредили более 600 мин и снарядов

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГосЧС Украины) за прошедшую неделю обезвредили 630 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях.

Источник: штаб ООС

Детали: За прошедшую неделю пиротехнические расчеты ГосЧС обследовали почти 26 гектаров территории и обезвредили 574 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки было обследовано еще почти 4 га и выявлено 56 снарядов.

Всего с начала проведения ООС украинские спасатели обследовали 9179 га территории и 23 га акватории. Всего уже уничтожено 66135 взрывоопасных предметов.