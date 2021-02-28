Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За неделю на востоке Украины обезвредили более 600 мин и снарядов

Воскресенье, 28 февраля 2021, 23:34
За неделю на востоке Украины обезвредили более 600 мин и снарядов

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГосЧС Украины) за прошедшую неделю обезвредили 630 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях.

Источник: штаб ООС

Детали: За прошедшую неделю пиротехнические расчеты ГосЧС обследовали почти 26 гектаров территории и обезвредили 574 взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки было обследовано еще почти 4 га и выявлено 56 снарядов.

Всего с начала проведения ООС украинские спасатели обследовали 9179 га территории и 23 га акватории. Всего уже уничтожено 66135 взрывоопасных предметов.

 
 

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: