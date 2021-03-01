"Бразильский" штамм коронавируса зафиксирован в Великобритании

Первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса, впервые выявленным в бразильском городе Манаус, было зафиксированы в Великобритании.

Источник: Public Health England, передает Reuters

Детали: Отмечается, что три случая было обнаружено в Англии и еще три - в Шотландии. По меньшей мере двое инфицированных людей ранее посещали Бразилию, путь инфицирования других еще устанавливается.

Хотя широкий риск для общественного здоровья от выявленных случаев инфицирования в Англии считается низким, для предостережения власть наращивает тестирования в регионе.