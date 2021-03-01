Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотрудников посольства Украины в Польше задержали за попытку вывезти валюту, золото и сигареты

Понедельник, 1 марта 2021, 09:09

Министерство иностранных дел Украины отозвало двух сотрудников посольства в Польше, подозреваемых в коррупции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", - написал Кулеба.

Он заявил, что обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки и их работа в посольстве завершилась. В ближайшие часы все формальности по этому вопросу будут завершены.

"Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование по выявленным фактам. Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения", - отметил министр.

Он также пообещал, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ожидает быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в начале февраля консул Украины в Бельцах в Молдове, которого в прошлом году заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней, был уволен с дипломатической службы, сейчас МИД Украины не располагает информацией о месте его пребывания.

Информация об изнасиловании несовершеннолетней девушки в Бельцах появилась в СМИ в феврале 2020 года. Тогда речь шла о том, что девушке 17 лет. Источники в следствии сообщили журналистам, что есть двое подозреваемых (37 и 38 лет), и среди них - один из консулов ​​Украины в Бельцах. Его не задержали, так как у него был дипломатический иммунитет.

Темы: ПольшаУкраинаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Польша
Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: