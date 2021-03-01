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Сотрудников посольства Украины в Польше задержали за попытку вывезти валюту, золото и сигареты

Понедельник, 1 марта 2021, 10:09

Министерство иностранных дел Украины отозвало двух сотрудников посольства в Польше, подозреваемых в коррупции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", - написал Кулеба.

Он заявил, что обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки и их работа в посольстве завершилась. В ближайшие часы все формальности по этому вопросу будут завершены.

"Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование по выявленным фактам. Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения", - отметил министр.

Он также пообещал, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ожидает быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в начале февраля консул Украины в Бельцах в Молдове, которого в прошлом году заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней, был уволен с дипломатической службы, сейчас МИД Украины не располагает информацией о месте его пребывания.

Информация об изнасиловании несовершеннолетней девушки в Бельцах появилась в СМИ в феврале 2020 года. Тогда речь шла о том, что девушке 17 лет. Источники в следствии сообщили журналистам, что есть двое подозреваемых (37 и 38 лет), и среди них - один из консулов ​​Украины в Бельцах. Его не задержали, так как у него был дипломатический иммунитет.

Темы: ПольшаУкраинаграница


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