Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кипр, несмотря на обещание, так и не открылся для украинцев с 1 марта

Понедельник, 1 марта 2021, 10:43

Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С 1 марта Кипр ввел разделение стран на четыре категории - зеленая, оранжевая, красная и серая. Соответствующая информация размещена на специальном правительственном портале Cyprus Flight Pass.

С 1 по 31 марта лица, которые прибудут из стран, отнесенных к зеленой категории, после прилета проходить ПЦР-тесты, стоимость которых будет покрывать Кипр.

Для приезжих из оранжевых и красных стран необходимо будет сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия, а также после прилета, причем за свой счет (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Украина сейчас не входит ни в одну из этих трех категорий и относится к списку серых стран. Въезд возможен только в случае получения специального разрешения от кипрских властей, с ПЦР-тестами до и после прилета, а также прохождением обязательного 14-дневного карантина.

Кипр обещает просматривать категории стран раз в неделю.

Следует отметить, что сайт МИД Украины также указывает, что регулярное авиасообщение между Кипром и Украиной не восстановлено и въезд украинцев разрешен только с определенными исключениями.

База Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) подтверждает информацию о том, что украинцев на Кипр пока не пускают.

Следует отметить, что Кипр тоже не открылся для российских туристов с 1 марта. Российские СМИ сообщали, что открытие отложили до 1 апреля.

Напомним, граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Читайте статью из серии публикаций "ЕвроПравды" о будущем путешествий во времена пандемии: "От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году".

Темы: КипрУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ВР установили камеры и включили сенсорную кнопку против кнопкодавов

Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"

"Каскадная вакцинация": в Украине против COVID привили уже более 3 тысяч человек

Боррель рассказал подробности закрытых переговоров с Лавровым в Москве

В воскресенье на Донбассе погиб боец ​​ОС, утром горячо под Павлополем

От COVID в Украине умерли уже 26 тысяч человек, в воскресенье – 68

Все новости...
Кипр
На Кипре трех россиян оштрафовали на 900 евро за пикник на пляже
Кипр откроет границы для украинцев не позднее 1 марта: правила въезда
Кипр объявил локдаун с 10 января
Последние новости
12:06
Умер первый глава МИД независимой Украины - дипломат
12:06
Посольство Украины объяснило, почему Кипр отложил открытие для украинцев
11:56
Холодный и снежный: метеорологи подвели итоги февраля в Киеве
11:42
В ВР установили камеры и включили сенсорную кнопку против кнопкодавов
11:40
"Доступная ипотека под 7%": банки выдали первые кредиты
11:37
Две трети россиян уверены, что коронавирус изобрели в лаборатории - опрос
11:35
СБУ разоблачила банду, которая "выбивала" деньги для криминалитета
11:31
Украина – миссии ОБСЕ: Россия снимает ролики в поддержку идеи своих "миротворцев" на Донбассе
11:18
Курс валют на 1 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:09
COVID в Киеве: за сутки новых больных в 10 раз больше, чем выздоровлений
Все новости...