СБУ разоблачила банду, которая "выбивала" деньги для криминалитета

Во время спецоперации в Киеве и Ровенской области Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную группировку, терроризировавшую жителей регионов, которая требовала деньги с предпринимателей.

Источник: СБУ

Детали: Спецназовцы зафиксировали в частности факт "выбивания" через угрозы убийства 30 тысяч долларов.

Во время 17 обысков по местам жительства и в автомобилях злоумышленников, обнаружено огнестрельное оружие, радиостанции, балаклавы и деньги, полученные преступным путем и более 16 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца.

Правоохранители, с привлечением сотрудников ЦСО "А" СБУ задержали в Киеве и городе Вараш Ровенской области двух организаторов и трех активных участников группировки.

По данным следствия, в состав банды входило пять человек, которые ранее неоднократно были осуждены к заключению за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Установлено, что злоумышленники через создание искусственных конфликтных ситуаций требовали деньги с граждан, в том числе предпринимателей. В случае отказа бандиты угрожали физической расправой.

"Собранные" деньги, организаторы группировки направляли на содержание представителей криминальных кругов, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Ровенщины. Кроме этого злоумышленники переправляли осужденным наркотики и средства связи для координации преступной деятельности на "воле".

Также установлено, что два лидера банды принимали активное участие в решении "конфликтов" между уголовниками.

Задержанным сообщено о подозрении. Лидерам группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.