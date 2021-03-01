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Холодный и снежный: метеорологи подвели итоги февраля в Киеве

Понедельник, 1 марта 2021, 10:56

Февраль 2021 года в столице выдался холодным нормы и снежным.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура февраля в Киеве составляла -4,5° С, что на 2,2° С ниже климатической нормы.

Холоднее всего было 19 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 16,6° С, а теплее всего - 25 числа, когда максимальная температура поднялась до +13,1 градусов.

Дословно: "Осадков на проспекте Науки выпало 62 мм, что составило полторы месячные климатические нормы. Высота снежного покрова с 11 по 20 февраля составила 25 см, что выше климатической нормы на 14 см".

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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