Холодный и снежный: метеорологи подвели итоги февраля в Киеве

Февраль 2021 года в столице выдался холодным нормы и снежным.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура февраля в Киеве составляла -4,5° С, что на 2,2° С ниже климатической нормы.

Холоднее всего было 19 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 16,6° С, а теплее всего - 25 числа, когда максимальная температура поднялась до +13,1 градусов.

Дословно: "Осадков на проспекте Науки выпало 62 мм, что составило полторы месячные климатические нормы. Высота снежного покрова с 11 по 20 февраля составила 25 см, что выше климатической нормы на 14 см".