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Посольство Украины объяснило, почему Кипр отложил открытие для украинцев

Понедельник, 1 марта 2021, 12:06
Фото letsportpeople.com

Кипр отложил решение об открытии границ для туристов из ряда стран, в том числе из Украины, из-за опасений относительно новых штаммов коронавируса.

Об этом говорится в комментарии Консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр, предоставленном "Европейской правде".

"По результатам заседания правительства 25 февраля глава МОЗ Константинос Иоанну заявил, что эпидемиологическая ситуация во всех регионах Кипра, кроме города Лимасол, улучшилась, но остается на пограничном уровне и легко может снова ухудшиться. В частности, беспокойство вызывают данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), которые свидетельствуют о том, что новые штаммы вируса вызывают более масштабное заражение", - говорится в комментарии.

Согласно плану правительства Кипра, с 1 марта применяется новая категоризация стран, которая будет пересматриваться по пятницам и основываться на ежедневном отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

"Поэтому, о конкретных сроках открытия въезда именно для Украины или других стран, речь не идет – еженедельно данные будут пересматриваться и публиковаться на официальном сайте", - пояснили в посольстве.

Напомним, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

В то же время, граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Читайте статью из серии публикаций "ЕвроПравды" о будущем путешествий во времена пандемии: "От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году"

Читайте также – Как Грузия открыла границы для украинцев: наблюдения первого туриста 

Темы: Кипрграницатуризмкоронавирус


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