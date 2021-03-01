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Украинцев порадует весенняя погода

Понедельник, 1 марта 2021, 12:23

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять довольно теплый воздух, перемещающийся с Балтики, ожидается падение атмосферного давления, а днем в большинстве областей - усиление ветра.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: Во вторник, 2 марта, без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке днем небольшие осадки.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 6-11°, на Прикарпатье до 14° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 марта самая высокая температура днем была 13,7 тепла в 1995г., самая низкая ночью -20,9 мороза в 1929г.

В среду, 3 марта, в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах, кроме юга и востока, кое-где гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, ночью на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на юго-западе страны до 12°, в восточных и северо-восточных областях 1-6° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

 

Темы: погода


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