Первая крымскотатарская радиостанция остановила вещание в Крыму - второй раз за 15 лет

Первая крымскотатарская радиостанция "Мейдан" остановила вещание во временно оккупированном Россией Крыму.

Источник: Facebook Ленура Ислямова - владельца медиахолдинга АТR, в который входит "Мейдан"

Прямая речь: "Сегодня: 1 марта 2021 года перестала вещать на Крым самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ!

Мы не смогли оплатить вещание на Крым провайдеру услуг".

Детали: Это второе отключение радиостанции за ее историю существования - "Мейдан" начал работу 5 февраля 2005 года.

Впервые радиостанция остановила вещание в 2015 году, поскольку не смогла перерегистрироваться в Крыму по российскому законодательству.

Напомним: В начале 2021 года телеканал ATR заявил, что не может получить финансирование из госбюджета - из-за внутреннего распоряжения Министерства реинтеграции оккупированных территорий.