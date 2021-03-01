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Первая крымскотатарская радиостанция остановила вещание в Крыму - второй раз за 15 лет

Понедельник, 1 марта 2021, 13:03

Первая крымскотатарская радиостанция "Мейдан" остановила вещание во временно оккупированном Россией Крыму.

Источник: Facebook Ленура Ислямова - владельца медиахолдинга АТR, в который входит "Мейдан"

Прямая речь: "Сегодня: 1 марта 2021 года перестала вещать на Крым самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ!

Мы не смогли оплатить вещание на Крым провайдеру услуг".

Детали: Это второе отключение радиостанции за ее историю существования - "Мейдан" начал работу 5 февраля 2005 года.

Впервые радиостанция остановила вещание в 2015 году, поскольку не смогла перерегистрироваться в Крыму по российскому законодательству.

Напомним: В начале 2021 года телеканал ATR заявил, что не может получить финансирование из госбюджета - из-за внутреннего  распоряжения Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Украинская правда
Темы: Крым


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