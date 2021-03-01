Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии после двух месяцев запрета снова можно подстричься в парикмахерской

Понедельник, 1 марта 2021, 12:36
В Германии после двух месяцев запрета снова можно подстричься в парикмахерской

В понедельник после закрытия из-за коронавируса на два с половиной месяца в Германии вновь открылись парикмахерские.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Это произошло после того, как 10 февраля канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель Германии договорились об открытии парикмахерских.

Они снова встретятся в среду, чтобы решить, как действовать в отношении других коронавирусных ограничений в Германии, которые сейчас действуют до 7 марта.

В некоторых землях в понедельник также позволили открыться цветочным и хозяйственным магазинам. Большинство магазинов были закрыты по всей стране с 16 декабря.

Рестораны, бары, спортивные и развлекательные заведения были закрыты со 2 ноября, а в отелях разрешено останавливаться только по делам бизнеса.

Центр по контролю за заболеваниями Германии сообщил о 4732 новых случаях коронавируса за последние 24 часа по сравнению с 4369 неделей ранее.

Было зарегистрировано еще 60 смертей, в результате чего общее число погибших составило 70 105 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманиякарантинкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: