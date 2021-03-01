В Германии после двух месяцев запрета снова можно подстричься в парикмахерской

В понедельник после закрытия из-за коронавируса на два с половиной месяца в Германии вновь открылись парикмахерские.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Это произошло после того, как 10 февраля канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель Германии договорились об открытии парикмахерских.

Они снова встретятся в среду, чтобы решить, как действовать в отношении других коронавирусных ограничений в Германии, которые сейчас действуют до 7 марта.

В некоторых землях в понедельник также позволили открыться цветочным и хозяйственным магазинам. Большинство магазинов были закрыты по всей стране с 16 декабря.

Рестораны, бары, спортивные и развлекательные заведения были закрыты со 2 ноября, а в отелях разрешено останавливаться только по делам бизнеса.

Центр по контролю за заболеваниями Германии сообщил о 4732 новых случаях коронавируса за последние 24 часа по сравнению с 4369 неделей ранее.

Было зарегистрировано еще 60 смертей, в результате чего общее число погибших составило 70 105 человек.