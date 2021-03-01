Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

Суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Также осудили двух других обвиняемых - его адвоката Тьерри Герцога и бывшего судью Жильбера Азибера.

Экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два - условно и один - реального срока.

Прокуроры требовали для него четыре года тюрьмы, из которых два могли быть условными.

Азибер и Герцог получили такой же срок, последнему в дополнение на 5 лет запретили заниматься адвокатской деятельностью.

Решение еще можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, стал первым экс-президентом в современной истории страны, оказавшимся на скамье подсудимых.

До него судили только одного бывшего президента Жака Ширака - и осудили в 2011 году - за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями по состоянию здоровья.

Это уже четвертое дело в отношении Саркози. 16 октября 2020 года ему предъявили обвинение в участии в преступной группе по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Кроме того, между 17 марта и 15 апреля 2021 должно будет состояться судебное разбирательство о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года, в которой показатели расходов якобы были занижены.