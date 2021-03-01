"Слуга народа" отреагировала на остановку госфинансирования

В "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования чудесами нарушение порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Корниенко: "Мы разбираемся сейчас. Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать. Надо понять, как это работает: есть остановка, является отмена. Отмена - это если партия не предоставила объяснений, а не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал они могут отменить. А пока они пишут, что приостановлен процесс финансирования".

Детали: Он отметил, политическая сила уже получила выделенные государственные средства на первый квартал текущего года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.

"Слуга народа" планирует устранить все нарушения, указанные НАПК.

Предыстория: Национальное агентство по предотвращению коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с обнаруженными нарушениями.