Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" отреагировала на остановку госфинансирования

Понедельник, 1 марта 2021, 16:32
Слуга народа отреагировала на остановку госфинансирования

В "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования чудесами нарушение порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Корниенко: "Мы разбираемся сейчас. Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать. Надо понять, как это работает: есть остановка, является отмена. Отмена - это если партия не предоставила объяснений, а не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал они могут отменить. А пока они пишут, что приостановлен процесс финансирования".

Детали: Он отметил, политическая сила уже получила выделенные государственные средства на первый квартал текущего года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.

 "Слуга народа" планирует устранить все нарушения, указанные НАПК.

Предыстория: Национальное агентство по предотвращению  коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с обнаруженными нарушениями.

Темы: Слуга народаНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Слуга народа
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: