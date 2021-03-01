Гуманитарная колонна, которую 3 дня не пропускали боевики, проехала через КПВВ "Счастье"

1 марта колонна с гуманитарной помощью от ООН, которую оккупанты не пропускали три дня, пересекла КПВВ в Счастье на Луганщине.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: 26 февраля российско-оккупационные войска не пропустили 11 транспортных средств с гуманитарным грузом и представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR.

Основу груза (136 тонн -ред.) составляют гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, что крайне важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Только 1 марта благодаря соответствующим действиям украинской делегацией в ТКГ началось пересечение КПВВ колонной с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил УП, что это уже 10 колонна гуманитарного груза, которую международные организации отправили на временно оккупирован Донбасс с начала года. Всего в этом году в ОРДЛО перевезли почти 535 тонн гуманитарных грузов, преимущественно продуктов питания.

Перед этим 18 и 19 февраля 16 грузовиков от УВКБ ООН и Международного комитета Красного Креста последовало через КПВВ "Новотроицкое" в оккупированный Донецк. Они доставили более 145 тонн товаров медицинского назначения, мебели, стройматериалов, бытовой техники, продуктов питания и гигиенических наборов.

В 2020 году украинские пограничники оформили в КПВВ 76 автоколонн с гуманитарными грузами от Красного Креста, УВКБ ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" и других организаций.

В то же время темой гуманитарной помощи ОРДЛО откровенно спекулирует Российская Федерация - страна, которая причастна к оккупации части территории нашего государства и усложнению жизни людей на них, отмечают пограничники.

В частности недавние заявления кремлевского спикера Дмитрия Пескова, что жители Донбасса лишены социального обеспечения со стороны своего государства и о них заботится только Россия, крайне циничны.

В прошлом году в ОРДЛО агрессор направил 5 колонн, в общем - 64 грузовика. Российская "помощь" направлялась в нарушение норм международного законодательства. Эти колонны следуют через неконтролируемый Украиной участок границы без надлежащего оформления. Что именно перевозят машины точно не известно, ведь контролирующие органы Украины могут только визуально наблюдать за проездом таких "гумконвоев" на территорию ОРДЛО.