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В Австрии быстрые тесты на коронавирус будут предоставлять в аптеках бесплатно

Понедельник, 1 марта 2021, 18:00

В Австрии с 1 марта в аптеках можно получить бесплатные быстрые тесты на коронавирус для тестирования в домашних условиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

С понедельника в аптеках можно взять пять бесплатных самотеста в месяц. Предложение действует для людей старше 15 лет, имеющих медицинскую страховку.

Кроме того, граждан призвали не штурмовать аптеки в первый же день действия кампании. В первую неделю для 600 000 человек будет доступно около трех миллионов тестов, отметила в понедельник Палата фармацевтов.

"Этот транш удвоится следующей неделе", - пояснил Иоганн Баумгартнер, пресс-секретарь Палаты фармацевтов. Доставка тестов началась на выходных, и подавляющее большинство из 14 000 аптек были обеспечены ими до воскресенья.

Кампания не предназначена для детей в возрасте до 15 лет; они имеют возможность участвовать в регулярных бесплатных самотестирования в рамках посещения школы.

Темы: Австриякоронавирус


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