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Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину "Спутник V" - СМИ

Понедельник, 1 марта 2021, 18:52

Словакия стала второй в ЕС страной, закупила российскую вакцину от коронавируса, не дожидаясь ее одобрения европейским регулятором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Правительство Словакии пока не сообщило официально о закупке вакцины в РФ.

Однако, по словам хорошо информированного источника Aktuality в Министерстве здравоохранения, первая партия вакцин должна приземлиться в аэропорту в Кошице ближе к вечеру.

Эта информация также подтверждается тем, что премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи сегодня вечером планируют провести там пресс-конференцию.

Ни министерство, ни офис премьера в течение дня не реагировали на вопрос о закупке "Спутник V".

По информации Aktuality, министр уже подписал разрешение на использование "Спутник V", который является незарегистрированной вакциной в Европейском Союзе.

В воскресенье вечером премьер-министр Игорь Матович опубликовал загадочный статус в Facebook. "Это будет большая неделя. Два больших решения,которые существенно изменят Словакию", - написал он.

Одним из таких решений может быть приобретение российской вакцины.

По данным радаров, один из словацких военных самолетов уже летит из России в Словакию, а другой - в обратном направлении.

В настоящее время среди стран-членов ЕС "Спутник V" использует только Венгрия.

Темы: СловакиявакцинацияРосcия


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