Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Позиция Авакова по делу Шеремета в год "мало изменилась"

Понедельник, 1 марта 2021, 19:39

Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что процедура суда заключается в том, что обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета могут как заключить, так и оправдать, но его мнение о деле не изменилось со дня вручения обвинения.

Источник: Аваков в интервью "1+1"

Детали: У министра спросили, найдет ли он слова к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, если их освободит суд.

Прямая речь Авакова: "А это соревновательная процедура (суд - ред.). Что тут такого, если их (обвиняемых - ред.) освободят ... Национальная полиция вместе с прокуратурой подготовила обвинение. На это обвинение надо ответить. Далее будет решение суда. Суд должен вынести вердикт виновны или нет. Невиновные - значит ошиблось обвинения. Есть процедура соответствующих санкций.

Если виновны - они должны понести наказание. Но я меньше всего хочу, чтобы это было решение (суда - ред.), что игнорирует факты, целесообразность политическая или еще какая-то.

Хотите моё мнение? Министр не должен комментировать пока идет процесс. Мое мнение мало менялось с тех пор (когда были вручены обвинения - ред.)".

Предыстория:

  • Белорусский, российский и украинский журналист, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва в центре Киева утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала фигурировал как организатор.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, а экспертиза необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу. По словам защиты, на момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко общались всего несколько раз.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекал, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ.
  • В январе 2021 года белорусская оппозиция передала УП записи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева о подготовке в 2012 году убийства Шеремета, а бывший белорусский спецназовец Игорь Макар дал показания украинским правоохранителям по делу Шеремета. В белорусском МИД заявили, что Макар – мошенник, и у них есть аудиозапись в доказательство этого.
  • В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что "белорусский след" не влияет на дело ветеранов АТО и волонтеров.

Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Украинская правда
Темы: Дело ШереметаАваков


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных

Аваков о Стерненко: В чем его героизм?

У Порошенко объяснили отсутствие декларации о покупке "Прямого"

Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым

Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

ВИДЕОУ отозванных чиновников МИД нашли 16 килограммов золота и 140 тысяч долларов

Все новости...
Дело Шеремета
Рябошапка о деле Шеремета: Казалось, что доказательств для подозрения достаточно
Нардепы "ЕС" и "Голоса" требуют передать "дело Шеремета" в СБУ
Обвиняемая в убийстве Шеремета врач Кузьменко будет баллотироваться в Раду
Последние новости
20:11
Корбан стал совладельцем сети магазинов "Цитрус"
20:03
Аваков говорит, что сидит на "жареной сковородке", но в премьеры не собирается
19:39
Позиция Авакова по делу Шеремета за год "мало изменилась"
19:27
США на этой неделе присоединятся к санкциям ЕС против РФ за заключение Навального - СМИ
19:27
На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных
19:26
"Доступных кредитов 5-7-9%" за неделю выдали более чем на миллиард гривен
19:20
Ексглава управления ГПУ Горбатюк попытается возглавить САП
18:58
Аваков о Стерненко: В чем его героизм?
18:52
Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину "Спутник V" - СМИ
18:51
Реальная заработная плата в январе выросла на 15% - Госстат
Все новости...