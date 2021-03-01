Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что процедура суда заключается в том, что обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета могут как заключить, так и оправдать, но его мнение о деле не изменилось со дня вручения обвинения.

Источник: Аваков в интервью "1+1"

Детали: У министра спросили, найдет ли он слова к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, если их освободит суд.

Прямая речь Авакова: "А это соревновательная процедура (суд - ред.). Что тут такого, если их (обвиняемых - ред.) освободят ... Национальная полиция вместе с прокуратурой подготовила обвинение. На это обвинение надо ответить. Далее будет решение суда. Суд должен вынести вердикт виновны или нет. Невиновные - значит ошиблось обвинения. Есть процедура соответствующих санкций.

Если виновны - они должны понести наказание. Но я меньше всего хочу, чтобы это было решение (суда - ред.), что игнорирует факты, целесообразность политическая или еще какая-то.

Хотите моё мнение? Министр не должен комментировать пока идет процесс. Мое мнение мало менялось с тех пор (когда были вручены обвинения - ред.)".

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