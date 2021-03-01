Позиция Авакова по делу Шеремета за год "мало изменилась"
Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что процедура суда заключается в том, что обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета могут как заключить, так и оправдать, но его мнение о деле не изменилось со дня вручения обвинения.
Источник: Аваков в интервью "1+1"
Детали: У министра спросили, найдет ли он слова к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, если их освободит суд.
Прямая речь Авакова: "А это соревновательная процедура (суд - ред.). Что тут такого, если их (обвиняемых - ред.) освободят ... Национальная полиция вместе с прокуратурой подготовила обвинение. На это обвинение надо ответить. Далее будет решение суда. Суд должен вынести вердикт виновны или нет. Невиновные - значит ошиблось обвинения. Есть процедура соответствующих санкций.
Если виновны - они должны понести наказание. Но я меньше всего хочу, чтобы это было решение (суда - ред.), что игнорирует факты, целесообразность политическая или еще какая-то.
Хотите моё мнение? Министр не должен комментировать пока идет процесс. Мое мнение мало менялось с тех пор (когда были вручены обвинения - ред.)".
Предыстория:
- Белорусский, российский и украинский журналист, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва в центре Киева утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала фигурировал как организатор.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, а экспертиза необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу. По словам защиты, на момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко общались всего несколько раз.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекал, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ.
- В январе 2021 года белорусская оппозиция передала УП записи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева о подготовке в 2012 году убийства Шеремета, а бывший белорусский спецназовец Игорь Макар дал показания украинским правоохранителям по делу Шеремета. В белорусском МИД заявили, что Макар – мошенник, и у них есть аудиозапись в доказательство этого.
- В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что "белорусский след" не влияет на дело ветеранов АТО и волонтеров.
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