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Аваков говорит, что сидит на "жареной сковородке", но в премьеры не собирается

Понедельник, 1 марта 2021, 19:03
Аваков говорит, что сидит на жареной сковородке, но в премьеры не собирается

Министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет амбиций стать премьер-министром, а свою должность называет "несладкой" и "жареной сковородкой".

Источник: его интервью телеканалу "1+1"

Прямая речь: "А почему я должен иметь такие претензии (на премьерское кресло - УП)? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером 1 или номером 2? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номер 1. Вопрос о премьерстве – это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь.

Я нахожусь в этом кресле очень долго – 7 лет. Это – жареная сковородка, это не счастье круглый год, это не сладкая ситуация, это не сладкие места. И здесь для меня, если я нахожу мотивацию находиться на этой позиции, для меня это ОК".

Детали: Аваков уточнил, что президент Владимир Зеленский не предлагал ему должность премьер-министра.

Журналистка также в шутку спросила его: "Аваков - черт?". На это министр ответил: "А может, Аваков – ангел? Что терпит это все, в том числе и такое обращение".

Евгений Кизилов, Валентина Романенко, УП

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Темы: Аваковпремьер
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