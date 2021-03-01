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Швейцария напомнила: активы Януковича будут заморожены еще максимум 3 года

Понедельник, 1 марта 2021, 20:40

Активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц останутся замороженными в Швейцарии еще максимум три года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине в Twitter.

Посольство напомнило, что семь лет назад, Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в стране.

"Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств" - пояснили в посольстве.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн) сроком на 3 года. Затем срок действия этого решения не раз продлевали.



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