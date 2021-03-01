Новости 1 марта: ДТП с Дубинским, реакция Кремля на заявление Байдена про Крым

Дубинский попал в аварию - возбуждено дело, Кремль отреагировал на слова Байдена об украинском Крыме и аннексии, — актуальные новости 1 марта.

О ДТП с Дубинским

В пол 7 утра 1 марта на автодороге Киев-Чоп возле города Стрый (Львовская область) столкнулись два автомобиля - одним из них управлял народный депутат Александр Дубинский.

По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем, который двигался навстречу.

О реакции Кремля на заявление Байдена про Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что США никогда не признают аннексию Крыма, и заявил, что "аннексии не было", а было "законное воссоединение".

Помимо этого, глава МИД Украины с 2014 по 2019 годы Павел Климкин рассказал о реакции и обещаниях Джо Байдена, бывшего вице-президента США, а ныне президента, в ответ на начало агрессии России против Украины.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Уже со 2 марта в Верховной Раде заработает сенсорная кнопка, которая сделает невозможным неперсональное голосование народных депутатов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что осужденный на 7 лет Сергей Стерненко придумал себе образ революционера.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области.

В Украине с 24-го по 28 февраля против COVID-19 провакцинировано более 3 тысяч человек, в Министерстве здравоохранения ожидают, что в ближайшее время вакцинация ускорится. С 1 марта в системе "Дія" для украинцев стала доступной услуга записи в список ожидания вакцинации против COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов публично вакцинировался от COVID-19, президент Владимир Зеленский провакцинируется вместе с военными.

В ГБР и СБУ рассказали, что во время обыска у дипломатов, отозванных Министерством иностранных дел Украины по подозрению в коррупции, обнаружили сигареты на 1,5 млн гривен и 16 кг золота.

В Украине из-за коррупционной схемы расформирован все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия, проверят личные дела всех владельцев оружия на законность получения разрешения.

Нардеп от "Европейской солидарности", 5-й президент Петр Порошенко в день покупки телеканала "Прямой" потратил более полумиллиона гривен.

Пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

НАПК остановило государственное финансирование партии "Слуга народа" - в связи с обнаруженными нарушениями.

На 83 году жизни скончался первый глава МИД Украины времен независимости Анатолий Зленко.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал подробности закрытой части переговоров с российским министром Сергеем Лавровым и возразил, что был беспомощным в Москве.