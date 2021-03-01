Из Украины хотели вывезти культурные ценности на миллион долларов

Служба безопасности разоблачила банду контрабандистов культурных ценностей в ЕС, которые хотели вывезти из Украины культурных ценностей почти на миллион долларов.

Источник: СБУ

Детали: Во время обысков изъято подготовленную к незаконному вывозу коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов:

21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного,

доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов,

многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным, контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях ложную информацию об отправке.

Дословно: "Сейчас изъятые предметы направлены на экспертизу. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины".