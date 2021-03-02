Премия мира 2021: Нобелевский комитет принял более 300 заявок

На нынешнюю Нобелевскую премию мира номинировано 234 человека и 95 организаций.

Источник: Reuters

Прямая речь секретаря Норвежского Нобелевского комитета Олав Ньельстада: "Это третья за все время самая общее количество номинантов (рекордное количество кандидатов была в 2016 году – 376). Это отражает большой международный интерес к Нобелевской премии мира".

Однако, по его словам, это также свидетельствует о том, что в мире существует ряд нерешенных конфликтов, войн и проблем с правами человека.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году - Тунберг, Навальный, ВОЗ, программа COVAX для обеспечения справедливого доступа к вакцинам COVID-19 для бедных стран. Также в списке - оппозиционные белорусские политики Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало за их "борьбу за честные выборы и вдохновение для мирного сопротивления".

Тунберг названа одним из "главных представителей борьбы с климатическим кризисом".

Навальный, выдвинутый российскими учеными, может получить премию за "усилия по мирной демократизации России".

Среди других номинантов - бывший президент США Дональд Трамп, НАТО и Агентство ООН по делам беженцев.

Справка: Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

Нобелевскую премии мира 2020 года присудили Всемирной продовольственной программе ООН, которая за без малого 60 лет своего существования стала крупнейшей в мире организацией, ведущей борьбу против голода на планете.

В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абый Ахмеду. Премьер Эфиопии помог положить конец 20-летней войне между Эфиопией и Эритреей. Он вместе с президентом Эритреи разработал принципы мирного соглашения, которое прекратило конфликт между странами.

Ахмед предложил либеральные реформы для Эфиопии и освободил тысячи оппозиционных активистов из тюрем. Эфиопия и Эритрея возобновили дипломатические отношения, открыли посольства и возобновили авиасообщение.