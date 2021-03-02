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За сутки в Европе диагностировали почти 100 тысяч заражений COVID-19

Вторник, 2 марта 2021, 02:59

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировали 92 тысячи случаев заражения COVID-19.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 282 896 новых случаев заражения коронавируса, в частности 92 251 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Испания и Великобритания. Украина, где за сутки зафиксировано 4285 заражения, на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 18-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 114 миллионов случаев заражения коронавирусом, 90 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 542 466 смерти от COVID-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллионов человек.

Важливо знати: В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Темы: коронавирус


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