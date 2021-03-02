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Медведчук готов к аресту, но обвиняет СБУ в фальсификациях

Вторник, 2 марта 2021, 10:31
Медведчук готов к аресту, но обвиняет СБУ в фальсификациях

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что его могут арестовать, но он будет продолжать политическую деятельность в Украине, а обвинения в финансировании терроризма отвергает.

Источник: Медведчук в интервью BBC

Детали: На вопрос, готов ли он к задержанию и аресту Медведчук ответил утвердительно: "Готов ... Когда вы задаете такой вопрос, как я могу сказать, что доказательства не будут сфальсифицированы? Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и это нам тоже известно, потому что мир не без добрых людей... Но то, что власти готовы идти "по беспределу" – я это вижу".

А на вопрос, может ли он продолжить политическую деятельность из-за рубежа из-за риска ареста, Медведчук ответил отрицательно: "Политическую деятельность надо продолжать в той стране, в которой она имеет значение. Я не собираюсь продолжать политическую деятельность из-за рубежа, я буду это делать в Украине".

Что касается подозрения в финансировании терроризма, которое стало основанием для введения санкций в отношении его и его жены Оксаны Марченко, Медведчук заявил, что не финансировал терроризм.

Прямая речь: "Это полностью исключено (финансирование терроризма – ред.), А тот бред, который несет Данилов со ссылкой на СБУ, – это просто провокация для того, чтобы сначала закрыть три информационных канала, а затем ограничить меня, создать мне условия для того, чтобы я либо прекратил политическую деятельность, либо покинул страну.

Нет никаких оснований утверждать и даже подозревать в том, что было какое-то финансирование терроризма, это вызывает у меня смех.

Что значит финансировал терроризм? Я что, деньги носил в Луганск, Донецк или как? Все мои отношения с Луганском и Донецком заключались только в вопросах обмена. Ничего другого никогда не было. Бизнеса никакого у меня с Луганском и Донецком не было никогда, как до 2014 года, так и потом".

Другие подробности: Медведчук сказал, что "не в курсе", проходит ли он по делу как свидетель или как обвиняемый, на допрос его еще не вызывали.

По поводу информации СМИ, что российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Оксане Марченко, якобы поставляет нефтепродукты в ОРДЛО, Медведчук ответил: "Кажется, несколько дней назад завод ответил, что он никогда не поставлял никакие нефтепродукты или иную свою продукцию на территории Луганской и Донецкой области, которые являются неконтролируемыми Украины".

На вопрос, есть ли у Медведчука или Марченко компании, которые ведут какие-нибудь хозяйственные отношения с хозяйствующими субъектами или оккупационной властью в ОРДЛО, нардеп ОПЗЖ заверил: "Нет. И никогда не было. Никогда структуры, находящиеся в собственности нашей семьи, не имели никаких отношений со структурами или "органами власти" неконтролируемых территорий Луганской и Донецкой области".

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Темы: МедведчуксанкцииСНБОтерроризмОРДЛО
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