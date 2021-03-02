Через приложение "Дія" в первый день запуска записи на вакцинацию от COVID-19 в Украине записались более 38,531 тысяч человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 марта, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации, доверие к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19. Мы старались сделать запись на вакцинацию абсолютно удобной для всех".

Детали: 5280 человек записались на вакцинацию через портал по вакцинации, 671 человек в очередь записались, позвонив по телефону контакт-центра Минздрава.

Степанов уточнил, что записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua и через приложение "Дія".

Дополнительно: По информации портала vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 1 марта 2021 года одну дозу вакцины получили 4905 человек.