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В очередь на вакцинацию за день записались 45 тысяч человек - Минздрав и Минцифры

Вторник, 2 марта 2021, 10:56
В очередь на вакцинацию за день записались 45 тысяч человек - Минздрав и Минцифры

Через приложение "Дія" в первый день запуска записи на вакцинацию от COVID-19 в Украине записались более 38,531 тысяч человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 марта, цитирует "Интерфакс-Украина", министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации, доверие к системе здравоохранения и планам Минздрава по преодолению COVID-19. Мы старались сделать запись на вакцинацию абсолютно удобной для всех".

Детали: Федоров уточняет, что всего 45 тысяч украинцев записались через "Дію" в список ожидания вакцинации от COVID-19 менее чем за сутки: 39 тыс. записавшихся через приложение "Дія", 5,3 тысячи - через портал вакцинации "Дія".

Степанов уточнил, что записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua и через приложение "Дія".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров дает возрастную статистику: 63% украинцев, записавшихся через "Дію", - в возрасте от 21 до 39 лет, 17,5% - от 40 до 49 лет, 9,2% - от 50 до 59 лет 4,2% - от 60 до 69 лет.

Дополнительно: По информации портала vaccination.covid19.gov.ua, по состоянию на 1 марта 2021 года одну дозу вакцины получили 4905 человек.

Что было ранее: Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта публично провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.
  • За первые два дня вакцинационной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1 338 людям в разных регионах Украины, а до конца февраля – более 3 тысячам человек. Критики отмечают низкий уровень добровольной вакцинации в Украине.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа.
  • С 1 марта в системе "Дія" для украинцев стала доступной услуга записи в список ожидания вакцинации против COVID-19.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияМинздравкоронавирус
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