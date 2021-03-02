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Зеленский после прививки от COVID-19: "Вакцинируйтесь – не делайте себе нервы"

Вторник, 2 марта 2021, 15:40
Зеленский после прививки от COVID-19: Вакцинируйтесь – не делайте себе нервы

Президент Владимир Зеленский после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield) призвал украинцев записываться на добровольную вакцинацию и "не делать себе нервы".

Источник: Facebook

Прямая речь: "Своим личным примером демонстрирую, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна.

И бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан...

Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы".

Детали: Зеленский напомнил, что вакцина AstraZeneca (Covishield) сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам.

По словам президента, вакцин от коронавируса будет достаточно, чтобы в 2021 году обеспечить всех желающих.

Он добавил, что вакцинация является добровольной, но украинцы ответственны за свое здоровье и безопасность.

Зеленский отметил, что именно вакцинация от COVID-19 ключ к привычной, нормальной жизни: "без карантина, масок и соблюдение дистанции".

В частности, в каждой области страны действует план вакцинации. Также ввели удаленную запись на вакцинацию. Ее можно сделать на портале и в приложении "Дия" или позвонив в контакт-центр МОЗ.

Что было раньше: 2 марта президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19 в военном госпитале на Луганщине.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.
  • За первые два дня вакцинационной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1 338 людям в разных регионах Украины, а до конца февраля – более 3 тысячам человек. Критики отмечают низкий уровень добровольной вакцинации в Украине.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа.
  • С 1 марта в системе "Дія" для украинцев стала доступной услуга записи в список ожидания вакцинации против COVID-19.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19 и сказал, что президент Зеленский будет вакцинироваться с военными. Министр отметил, что его прививка и вакцинация президента Зеленского стали возможными после внесения изменений в Национальный план вакцинации. Глава государства и глава Минздрава переболели коронавирусом в 2020 году.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвакцинациякоронавирусCovid-2019
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