Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США назвали компании, против которых ввели санкции по делу Навального

Вторник, 2 марта 2021, 23:44
США назвали компании, против которых ввели санкции по делу Навального

В США назвали новые компании, против которых ввели торговые санкции из-за дела Алексея Навального.

Источник: РБК, Федеральный реестр США

Дословно: "Комитет по конечных пользователей министерства торговли решил добавить в список компаний Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, ФЕМТЕК, Интерлаб, ЛабИнвест; OOO продукты АНАЛИТ, OOO Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie за их деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения".

Детали: Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии.

Кроме того, санкции вводятся против 27-го научного центра РФ.

Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадающих под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют, в свою очередь, попасть под санкции США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на санкции заявила, что США доказали двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания в своих попытках отвлечь внимание от внутренних проблем и внедрении новых ограничений против России.

Предыстория:

  • США вводят санкции в отношении 7 российских чиновников в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.
  • МИД России отреагировал на санкции США в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, обещает ответить и призывает "не играть с огнем".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: