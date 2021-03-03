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США назвали компании, против которых ввели санкции по делу Навального

Среда, 3 марта 2021, 00:44

В США назвали новые компании, против которых ввели торговые санкции из-за дела Алексея Навального.

Источник: РБК, Федеральный реестр США

Дословно: "Комитет по конечных пользователей министерства торговли решил добавить в список компаний Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, ФЕМТЕК, Интерлаб, ЛабИнвест; OOO продукты АНАЛИТ, OOO Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie за их деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения".

Детали: Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии.

Кроме того, санкции вводятся против 27-го научного центра РФ.

Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадающих под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют, в свою очередь, попасть под санкции США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на санкции заявила, что США доказали двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания в своих попытках отвлечь внимание от внутренних проблем и внедрении новых ограничений против России.

Предыстория:

  • США вводят санкции в отношении 7 российских чиновников в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.
  • МИД России отреагировал на санкции США в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, обещает ответить и призывает "не играть с огнем".

Темы: СШАРосcиясанкции


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