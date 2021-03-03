Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Очередной городской совет просит Зеленского запретить пророссийские партии

Среда, 3 марта 2021, 01:57
Иллюстративное фото, автор Дмитрий Ларин

Депутаты Каменец-Подольского городского совета поддержали решение обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, секретаря СНБО и главы Верховной Рады с призывом запретить деятельность "Оппозиционные платформы - За жизнь" и Партии Шария.

Источник: сообщение Каменец-Подольского городского совета 

Детали: Депутаты просят руководство государства принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария как таких, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора.

Председатель депутатской фракции ВО "Свобода" Ирина Шелепницкая, которая и зачитала текст обращения, отметила: "Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".

Что предшествовало: 25 февраля Черновицкий городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции и СНБО с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партии Шария.

Позже такое же обращение поддержали депутаты городского совета Ивано-Франковска.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖШарийместная властьпартии


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандального судью Емельянова увалили

За сутки более 7 тысяч больных COVID, 3,5 тысячи госпитализированных, Киев – "лидер"

Очередной городской совет просит Зеленского запретить пророссийские партии

Прокуроры умышленно не обжаловали досрочное освобождение нардепа, осужденного за убийство

США назвали компании, против которых ввели санкции по делу Навального

Почти 90% украинцев, которые были на ИВЛ из-за COVID, умерли – исследование НАНУ

Все новости...
ОПЗЖ
Закрытие нового канала команды Медведчука рассмотрят в Раде: ОПЗЖ добилась
Медведчук объяснил, зачем Марченко пошла в политику
Леонид Канфер – о Зеленском, Порошенко, дружбе с Кадыровым, пастве ОПЗЖ и русских понтах
Последние новости
10:13
Рейсы в никуда: австралийская авиакомпания продает билеты без места назначения
10:02
Туск: Не будьте наивными с российскими и китайскими вакцинами
09:54
Медики запустили флешмоб в поддержку прививок против COVID-19
09:51
Японский миллиардер выберет 8 компаньонов для полета на Луну
09:45
Внешняя торговля Украины выросла на 4% в этом году
09:42
Скандального судью Емельянова увалили
09:31
В Австрии решили не расследовать деятельность архитектурного бюро в Крыму
09:21
Вакцина AstraZeneca в Германии не будет доступна для всех, несмотря на запасы
08:51
Нарушений "тишины" на Донбассе меньше, но миссию ОБСЕ под Еленовкой держали 5 часов 
08:41
ЕС рассматривает возможность перехода на экстренное одобрение вакцин от коронавируса
Все новости...