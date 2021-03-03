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Очередной городской совет просит Зеленского запретить пророссийские партии

Среда, 3 марта 2021, 00:57
Очередной городской совет просит Зеленского запретить пророссийские партии
Иллюстративное фото, автор Дмитрий Ларин

Депутаты Каменец-Подольского городского совета поддержали решение обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, секретаря СНБО и главы Верховной Рады с призывом запретить деятельность "Оппозиционные платформы - За жизнь" и Партии Шария.

Источник: сообщение Каменец-Подольского городского совета 

Детали: Депутаты просят руководство государства принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария как таких, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора.

Председатель депутатской фракции ВО "Свобода" Ирина Шелепницкая, которая и зачитала текст обращения, отметила: "Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства".

Что предшествовало: 25 февраля Черновицкий городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции и СНБО с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партии Шария.

Позже такое же обращение поддержали депутаты городского совета Ивано-Франковска.

Украинская правда

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Темы: ОПЗЖШарийместная властьпартии
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