Нардепы обратятся в КСУ относительно назначения Шкарлета
Фракция "Голос" собрала 46 подписей депутатов для соответствующего представления о признании неконституционным назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.
Источник: член профильного комитета, нардеп "Голоса" Наталья Пипа в комментарии Радіо Свобода"
Детали: Фракция "Голос" дала 17 голосов, "Европейская солидарность" - 25, "Батькивщина" - один. Также подписались два внефракционных депутата и один представитель депутатской группы "За будущее".
В партии уточнили, что отправят представление в КС в пятницу, поскольку еще есть желающие подписаться под документом, хотя нужное количество уже собрали.
Для регистрации представления в КСУ нужно 45 подписей.
Что было раньше: ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" на допрос по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.
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Предыстория:
- 17 декабря Верховная Рады поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.
- Присягу о вступлении в должность министра Шкарлет приносил под крики "Ганьба!" ("Позор!"), так как его обвиняли в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и "крыло" бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.
- Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не былов сессионном зале парламента.
- 18 января Офис генпрокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавствево время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- Позже Железняк заявил, что в Верховной Раде исчезло видео, где якобы был зафиксирован факт кнопкодавства за назначение Шкарлета.