Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нардепы обратились в КСУ относительно назначения Шкарлета

Среда, 3 марта 2021, 17:58

Фракция "Голос" собрала 46 подписей депутатов и направила по почте в Конституционный суд соответствующее представление о признании неконституционным назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: член профильного комитета, нардеп "Голоса" Наталья Пипа в комментарии Радіо Свобода"

Детали: Она предоставила в распоряжение редакции перечень парламентариев, которые подписались под этой инициативой. Фракция "Голос" дала 17 голосов, "Европейская солидарность" - 25, "Батькивщина" - один. Также подписались два внефракционных депутата и один представитель депутатской группы "За будущее".

Для регистрации представления нужно было 45 подписей. Конституционный суд отметил, что представление еще не зарегистрировано.

Что было раньше: ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" на допрос по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.

Знать больше: От Януковича до Зеленского через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет

Министры под елку. Кто в очередной раз пополнил правительство Шмыгаля

Предыстория:

Темы: КСВерховная РадаШкарлетМинобразования


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина ждет официального извинения премьера Словакии из-за "шутки" о Закарпатье

Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение в похищении бизнес-партнера – источник

уточненоНардепы обратятся в КСУ относительно назначения Шкарлета

Увольнение обличителя коррупции в "Энергоатоме": Шмыгаль получил предписание от НАПК

видео"Закарпатье в обмен на вакцину": премьер Словакии некорректно пошутил о договоренности с РФ

Полиция заставляла свидетельствовать против Стерненко его соратника Демчука – адвокаты

Все новости...
КС
Верховный суд оставил без движения второй иск Тупицкого относительно отстранения с должности
НАПК направило в суд два админпротокола на Тупицкого
Зеленский отстранил главу Конституционного суда еще на месяц
Последние новости
20:38
В Швеции вооруженный мужчина ранил ножом восемь человек, полиция предполагает теракт
20:20
Обновлено, видеоИлон Маск запускает Starship, вероятность взрыва 40%
20:16
Курс гривни к доллару и евро продолжает укрепляться
19:51
"Динамо" прошло в 1/2 финала Кубка Украины через серию пенальти
19:51
В ОПУ хотят проанализировать судебные решения против ветеранов и общественных деятелей с 2014 года
19:34
Украина ждет официального извинения премьера Словакии из-за "шутки" о Закарпатье
19:13
В очередь на вакцинацию уже записались 100 тысяч украинцев – Минцифры
18:58
В США сторонники теории заговора QAnon готовятся к "настоящей инаугурации Трампа"
18:57
инфографикаУкраина начинает весну с рекордными запасами газа в подземках – Оператор ГТС
18:53
Рада приняла проекты, сближающие украинское законодательство с практикой ЕСПЧ
Все новости...