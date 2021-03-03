Фракция "Голос" собрала 46 подписей депутатов для соответствующего представления о признании неконституционным назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: член профильного комитета, нардеп "Голоса" Наталья Пипа в комментарии Радіо Свобода"

Детали: Фракция "Голос" дала 17 голосов, "Европейская солидарность" - 25, "Батькивщина" - один. Также подписались два внефракционных депутата и один представитель депутатской группы "За будущее".

В партии уточнили, что отправят представление в КС в пятницу, поскольку еще есть желающие подписаться под документом, хотя нужное количество уже собрали.

Для регистрации представления в КСУ нужно 45 подписей.

Что было раньше: ГБР вызвало четырех депутатов от "Голоса" на допрос по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.

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