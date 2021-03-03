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В Швеции вооруженный мужчина ранил ножом восемь человек, полиция предполагает теракт

Среда, 3 марта 2021, 19:38

В городе Ветланда на юге Швеции восемь человек попали в больницу в результате вероятного теракта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Полицию сообщили о нападении в центре города около 15.00 по местному времени. По свидетельствам очевидцев, на нескольких человек напали с холодным оружием.

Выяснилось, что ранения получили восемь человек. Состояние нескольких раненых тяжелое.

Полиция подстрелила нападавшего - молодого человека в возрасте от 20 до 30 лет. Он жив и находится в больнице.

В полиции не называют мотивы нападения.

Сначала инцидент расследовали как попытку убийства, но позже квалификацию преступления изменили на "вероятный терроризм".

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