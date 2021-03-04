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Совет ЕС официально продлил санкции против окружения Януковича

Четверг, 4 марта 2021, 17:20

Совет ЕС продлил на полгода санкции против физических и юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Совет ЕС решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, замораживания существующих активов, направленных против 7 человек, признанных виновными в присвоении государственных средств Украины или в злоупотреблении служебным положением, повлекшее убытки украинским государственным фондам", - говорится в сообщении Совета ЕС.

При этом отмечается, что санкции против одного человека были продлены до 6 сентября 2021, а меры по два человека не были продлены вообще.

Это решение было принято на основании ежегодного пересмотра мер.

Ранее сообщалось, что с санкционного списка исключили бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Сначала санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор удлинялись ежегодно.

Решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 5 марта 2021 года и с тех пор вступит в силу.

Темы: Януковичсанкции


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